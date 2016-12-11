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مطران بورسعيد: شهداء العباسية اختارهم الله ليكرمهم

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مطران بورسعيد: شهداء العباسية اختارهم الله ليكرمهم مطران بورسعيد: شهداء العباسية اختارهم الله ليكرمهم

>بورسعيد – محمد عزام

شارك الأنبا تادرس مطران بورسعيد أقباط كنيسة العذراء بحي الشرق صلواتهم مساء اليوم الأحد، وبدأت الصلاة بدقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية فى محافظة القاهرة.

وقال القس آرميا فهمى، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأرثوذكس ببورسعيد، إن الأنبا تادرس ألقى كلمة قال فيها "لا تحزنوا على من اسشتهد في ذلك الحادث فالشهداء الآن في مكانة أفضل منا بكثير، وقد ‏اختارهم الله لتكريمهم لأنهم كانوا عزل ويقومون بأداء الصلوات"‏ .

وأضاف مطران بورسعيد، أنه لن نسمح لأي شخص أن يفرق الوطن أو ينشر الفتن فيه، فنحن جميعا ‏مصريون وندافع عن وطننا حبا وانتماءً له، ومن يحاول أن يرتكب تلك الجرائم يسعى إلى نشر الخراب على أرض ‏ ونحن لن نسمح له بذلك.‏

واختتم الأنبا تادرس كلمته قائلا: "عليكم يا أبنائى التحلى بالصبر والقوة ، فنحن ‏أقوى من الإرهاب بصلواتنا وإيماننا بالله ، ومن يتحلى بالإيمان والصلاة لن ينجح الإرهاب فى النيل من ‏قوته"‏.

وفى نفس السياق، أعلن القس بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد ‏سوف يستقبل المعزيين في ضحايا الكنيسة البطرسية من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء بقاعة "أم النور" بكاتدرائية بورسعيد.


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