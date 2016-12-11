بالفيديو.. النجم موراتا يطلب يد حبيبته بطريقة مفاجئة ورومنسية

فاجأ لاعب كرة القدم الإسباني ألفارو موراتا، صديقته عارضة الأزياء أليس كامبيلو،بطلب يدها أمام جمع كبير من الناس خلال إحدى الحفلات.

ودبّر مهاجم ريال مدريد الأمر مع الساحر في مسرح "ريالتو"، الذي طلب منهما الصعود إلى خشبة المسرح، قبل أن يقوم ألفارو بتقديم خاتم الخطوبة لكامبيلو راكعاً على الأرض.

موراتا نشر عبر حسابه على "إنستقرام"، صورة لخاتم الزواج في يد أليس، وكتب عبارة "أنا أحبك".

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