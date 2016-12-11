أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. النجم موراتا يطلب يد حبيبته بطريقة مفاجئة ورومنسية

Google+ Print

الأحد 11-12-2016 15:26

فاجأ لاعب كرة القدم الإسباني ألفارو موراتا، صديقته عارضة الأزياء أليس كامبيلو،بطلب يدها أمام جمع كبير من الناس خلال إحدى الحفلات.

ودبّر مهاجم ريال مدريد الأمر مع الساحر في مسرح "ريالتو"، الذي طلب منهما الصعود إلى خشبة المسرح، قبل أن يقوم ألفارو بتقديم خاتم الخطوبة لكامبيلو راكعاً على الأرض.

موراتا نشر عبر حسابه على "إنستقرام"، صورة لخاتم الزواج في يد أليس، وكتب عبارة "أنا أحبك".

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم