النصر يتعادل مع الاتصالات سلبيًا ويواصل تصدره لقمة مجموعة القاهرة

هيثم عويس ومحمد غنيم وخالد مصطفى

أسفرت مباريات الأسبوع الحادى عشر التى أقيمت اليوم بدورى القسم الثانى عن فوز بنى سويف على طامية 3/1 ليرتفع رصيد الفائز إلى 16 نقطة فى المركز الرابع بالمجموعة الأولى.

فى المجموعة الثانية "القاهرة" تعادل النصر المتصدر مع المصرية للاتصالات فى مباراة بطيئة ومملة ليرتفع رصيد أبناء سيد عيد إلى 26 نقطة وما زالوا فى المركز الأول بالمجموعة، فى الوقت الذى خطف فيه الترسانة نقطة التعادل من دمياط خارج ملعبه فى اللحظات الأخيرة لينتهى اللقاء بهدف لمثله ويتقاسم الفريقان نقاط المباراة .

فى المجموعة الثالثة "بحرى" فاز مركز شباب بدر على صيد المحلة بهدف نظيف، كما تعادل مياه البحيرة مع الحرية سلبيا، وفاز دكرنس على شربين بهدفين لهدف.