وزير الرياضة واللجنة الأولمبية ينعيان ضحايا البطرسية: رحم الله شهداءنا

نعى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم الأحد، بالكنيسة البطرسية بالعباسية، والذى أسفر عن 23 شهيدًا حتى الآن.

وقال وزير الرياضة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "رحم الله شهداءنا فى الكنيسة البطرسية الذين استشهدوا وهم صائمون يصلون وألهم ذويهم جميل الصبر وخالص الدعاء للمصابين بعاجل الشفاء.. وتحيا مصر".

بينما أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا تنعى فيه الضحايا، وقدمت العزاء لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .