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ربيعة يعود للأهلي بعد غياب 120 يومًا ويكذب شائعة "الاعتزال الإجبارى"

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ربيعة يعود للأهلي بعد غياب 120 يومًا ويكذب شائعة "الاعتزال الإجبارى" ربيعة يعود للأهلي بعد غياب 120 يومًا ويكذب شائعة "الاعتزال الإجبارى"

>كتب رمضان حسن

أخيرًا وبعد غياب طويل، استعان حسام البدرى المدير الفنى للأهلى بالمدافع الشاب رامى ربيعه فى القائمة التى ستخوض مباراة إنبى غدًا بالجولة الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.

 

آخر مباراة شارك فيها ربيعة مع الفريق الأحمر كانت يوم 12 أغسطس الماضى أمام زيسكو الزامبى بالجولة الخامسة لدورى المجموعات بالبطولة الأفريقية وانتهت وقتها بالتعادل الإيجابى 2/2 تحت قيادة الهولندى مارتن يول المدير الفنى السابق.

 

عقب مباراة زيسكو، خرج مسئولو الأهلى بتصريحات يؤكدون فيها إصابة رامى ربيعة بآلام فى الركبة، ثم أجرى اللاعب جراحة بعدها لكن هذه الآلام لم تتوقف ليضطر الأهلى إلى الموافقة على سفره إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة أخرى لتنظيف غضروف الركبة.

 

عاد ربيعة من ألمانيا بعد أن تواجد هناك لمدة شهر، ثم خاض برنامجًا علاجيًا طويلاً لتجهيز نفسه لمباريات الأهلى بالدورى والتى لم يشارك فيها اللاعب حتى الآن.

 

عودة ربيعة كانت بمثابة تكذيب واضح لكل التقارير والشائعات التى خرجت لتتحدث عن إمكانية اعتزاله إجباريًا بسبب تأخره فى العودة للمستطيل الأخضر.

 


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