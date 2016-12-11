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المحلة يهزم المنصورة 0/2 ويصعد لدور الـ32 من كأس مصر

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المحلة يهزم المنصورة 0/2 ويصعد لدور الـ32 من كأس مصر المحلة يهزم المنصورة 0/2 ويصعد لدور الـ32 من كأس مصر

>الغربية محمد غنيم

حقق غزل المحلة فوزًا مستحقًا على المنصورة بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة ضمن مباريات الدور التمهيدى الأخير من كأس .

 

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة من فريق غزل المحلة ولكن بدون فاعلية على المرمى لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بدون أهداف، وفى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى استطاع محمد يحيى إحراز الهدف الأول للمحلة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليسيطر فريق غزل المحلة على أرض الملعب وسط غياب من لاعبى خط وسط المنصورة.

 

 فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع استطاع محمد فتحى لاعب المحلة إحراز الهدف الثانى للمحلة لينتهى الشوط الثانى والمباراة بفوز غزل المحلة بهدفين مقابل لا شىء.

 


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