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إعادة حركة مرور السيارات بشكل جزئى بمحيط الكنيسة البطرسية بالعباسية

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إعادة حركة مرور السيارات بشكل جزئى بمحيط الكنيسة البطرسية بالعباسية إعادة حركة مرور السيارات بشكل جزئى بمحيط الكنيسة البطرسية بالعباسية

>/ أ ش أ /

قام مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، اللواء علاء الدجوى، بالإشراف ميدانيًا على عملية إعادة فتح حركة مرور السيارات بشكل جزئى بمحيط الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك فى أعقاب غلقها صباح اليوم الأحد بعد التفجير الذى استهدف الكنيسة البطرسية.

 

ورفع رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة الحواجز الحديدية التى تم نصبها أمام الكاتدرائية المرقسية، وإعادة تسيير حركة المرور بشكل جزئى فى الاتجاه القادم من منطقة غمرة باتجاه ميدان العباسية.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد قامت صباح اليوم بإخلاء محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك فى أعقاب الانفجار الذى وقع بالكنيسة البطرسية، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 23 وإصابة 49 آخرين؛ حيث قامت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، برفع السيارات المتروكة بمحيط الكاتدرائية، ووضع حواجز حديدية بدلًا منها.

 

ومن جهة أخرى، تزايدت أعداد المتجمعين أمام محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مرددين العديد من الهتافات المنددة بالإرهاب الغاشم، مؤكدين وحدة الشعب المصرى فى مواجهة هذا العدو الخسيس الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى.


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