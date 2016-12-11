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إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة استصدار محررات رسمية مزورة بدمياط

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إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة استصدار محررات رسمية مزورة بدمياط إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة استصدار محررات رسمية مزورة بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

أمر المحامي العام لنيابات دمياط إحالة 9 موظفين من مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية لمحكمة الجنايات بدمياط بتهمة استصدار محررات رسمية مزورة .

ويحالكم فى القضية كل من "السيد احمد .ن .ا"، و"محمد.س .ش"، و"صلاح .ش.ر"، و"غرام .ح .ا" و"محمد .ا.ا"، و"وائل .م .ش" و"علاء.ا.د"، و"عزت .ح .ا"، و"سماح .ع .ا ".

 

وتم ضبط المتهمين من الأول وحتى السابع فى القضية التى تحمل رقم 3715 لسنة 2016والمقيدة برقم 85 لسنه 2016  بصفتهم موظفين بالوحدة المحلية بالبصارطة بعد اتفاقهم مع المتهمين الثامن والتاسع بإصدار خطابات توصيل المرافق لعقارات مخالفة لقانون 119 وتم استصدار محررات رسمية  مزورة.


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