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احتياطات وشروط صحية يجب اتباعها حال التبرع بالدم لمصابى الكنيسة البطرسية

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احتياطات وشروط صحية يجب اتباعها حال التبرع بالدم لمصابى الكنيسة البطرسية احتياطات وشروط صحية يجب اتباعها حال التبرع بالدم لمصابى الكنيسة البطرسية

>كتبت آلاء الفقى

بعد التعرض للحادث الإرهابى بتفجير الكنيسة البطرسية صباح اليوم الأحد، والذى نتج عنه وقوع الكثير من الضحايا الذين يتطلب التبرع بالدم لهم.

 

ذكرت الدكتورة عفاف أحمد مدير المركز القومى لنقل الدم عدد من الشروط الصحية والاحتياطات التى يجب اتباعها قبل وبعد التبرع بالدم للمصابين من الحادث، حيث تكون الجرعة المأخوذة من الشخص 400 ملى فقط، وتشمل النصائح الآتى:

 

1. يجب على الشخص المتبرع بالدم أن يكون ليس مصابا بمرض مزمن أو أنيميا أو ضغط عالى أو أورام.

2. ومن الضرورى أن يكون سن المتبرع ما بين 18 إلى 60 عاما.

3. لا يجب أن يكون المتبرع امرأة حامل.

4. تجنب مرضى السكر والقلب التبرع بالدم.

5. لا يجب التبرع بالدم بعد ممارسة الرياضة أو بذل مجهود عالٍ.

6. تجنب التبرع بالدم بعد تناول الطعام مباشرة، لأن الطعام يؤثر على الدم ويحدث به نسبة من عالية.

7. من الضرورى شرب عصير قبل وبعد التبرع بالدم، حتى تعطى للجسم طاقة.


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مصر 365

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