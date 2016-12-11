دحلان: مصر قوية بوحدة شعبها وجيشها والإرهاب لن يزيد المصريين إلى قوة

كتب - أحمد جمعة

قال القيادى الفلسطينى محمد دحلان إن الإرهاب الدموى لن يثنى مصر عن المضى قدما فى مسيرة التنمية والبناء واستعادة مكانة ودور مصر الاستراتيجى فى قيادة العالم العربى، موضحا أن التفجيرات الإجرامية الأخيرة لن تحقق أيا من أهدافها السوداء فى إضعاف اللحمة الوطنية المصرية أو الإضرار بأمن واستقرار واقتصاد مصر.

وأكد "دحلان" عبر تدوينة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قوية بوحدة شعبها وجيشها وقواتها الأمنية، موضحا أن الإرهاب أعجز من أن ينال من الإرادة المصرية، ولن يزيد الشعب المصرى إلا قوة وحصانة وطنية، ومزيدا من التوحد والالتفاف حول دولته وقيادته الشجاعة، مضيفا "علينا أن ننتبه جيدا إلى توقيات وأهداف تلك الجرائم الإرهابية، لأنها رسائل خارجية مرسلة إلى مصر، حتى وإن كانت أدوات التنفيذ محلية".

وأشار دحلان إلى أن استهداف الكنيسة فى ذكرى المولد النبوى الشريف ليس إلا محاولة مدروسة لزرع بذور فتنة بغيضة بين مكونات هذا الشعب العظيم، والذى تعاهد على التعاضد والوحدة لما فيه خير ومصلحة هذا الوطن، موضحا أنها ليست لحظة إصدار بيانات الإدانة اللفظية والإعلامية بل موقف جدى يستدعى من الجميع تقديم كل أشكال الدعم الملموس لمصر وشعبها فى مواجهة الإرهاب، وفى مساعى الإصلاح والبناء والتنمية.

وتقدم بخالص العزاء إلى الرئيس والشعب المصرى، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثانى، وإلى أسر ضحايا تفجيرى الجمعة والأحد.