إجراء قرعة دورى مراكز الشباب بالوادى الجديد لكرة القدم

قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاحد، إن المديرية اجرت القرعة العلنية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الرابعة حيث تم تقسيم الفرق المشاركة والبالغ عددها 24 فريق إلى 4 مجموعات بواقع 6 فرق في المجموعة.

وستبدأ فعاليات الدورى مطلع يناير المقبل وتستمر حتى نهاية شهر مارس 2017 لتتم التصفية النهائية ويصعد الفريق الأول بالمحافظة للتصفية على مستوى الصعيد ثم الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف دياب أن المجموعات التى أجريت عليها القرعة أسفرت عن تشكيل المجموعة الأولى وتضم فرق: "باريس، بلاط، أسمنت،المكس، الخرطوم، بغداد" والمجموعة الثانية وتضم فرق "الخارجة، تنيدة، بشندي، فلطسين، المنيرة، عدن" ، والمجموعة الثالثة "الداخلة، الكفاح، بدخلو، الهنداو، المعصرة، الموشية" والمجموعة الرابعة والأخيرة وتشمل "القصر، الفرافرة، غرب الموهوب، الهنداو، المعصرة، الموشية.