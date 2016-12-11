بالصور.. ضبط 3 أشخاص لعرضهم كميات من حلوى المولد غير الصالحة للبيع بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكن قسم مباحث التموين من خلال حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لعرضهم كمية كبيرة من حلوى المولد غير الصالحة للاستهلاك للبيع.

أسفرت الحملة عن ضبط " أحمد ا ا م" - مواليد 1978، مقيم البحيرة - لعرضه وبيع حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى عبارة عن 41 كيلو جرام حلوى و200 قطعة حلوى مولد متنوعة.

وضبط "عبد الحميد ع ا "- مواليد 1985، مقيم مطروح - لعرض وبيع حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى عبارة عن 200 قطعة حلوى متنوعة، وضبط "عمرو ا م"- مواليد 1986، مقيم الغربية - وذلك لعرضه وبيع حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، عبارة عن 1000 قطعة حلوى متنوعة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، أحوال قسم مباحث التموين، للعرض على النيابة العامة.