أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

حقيقة العنوان المشبوه على الجزيرة قبل تفجير الكاتدرائية ب24 ساعة

  • مصر
  • 229
Google+ Print
حقيقة العنوان المشبوه على الجزيرة قبل تفجير الكاتدرائية ب24 ساعة حقيقة العنوان المشبوه على الجزيرة قبل تفجير الكاتدرائية ب24 ساعة

بعد ان قام مجهولين بتفجير صباح اليوم داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذى ادى الى العديد من القتلى المصابين.

تورطت قناة الجزيرة القطرية بشأن علاقتها بالحادث المؤلم وخاصة بعد ان نشروا عنوان على موقعهم الاليكترونى يتحدث عن وجود ازمة بين الرئيس السيسى والاقباط.

وقام موقع “الجزيرة” الاليكترونى قد نشر امس اى قبل التفجير ب24 ساعة فقط عنوان مقال مترجم نصه “هل انتهى الود بين أقباط والسيسى؟”.

وكاتب المقال هو الباحث “يوهانس مقار” وهو مصرى الاصل وتحدث عن وجود أزمة بين الاقباط فى مصر وبين الدولة وخاصة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وتحدث العديد من زوار موقع الجزيرة الى علاقة بين قناة الجزيرة والرسائل التى تسلها فى ما تنشره من مقالات وبين ما حدث من تفجير صباح اليوم.

جدير بالذكر انه تجمهر عدد من الاقباط امام الكاتدرائية المرقسية بعد الانفجار، كما اعربوا عن غضبهم الشديد من الداخلية واتهامهم بالاهمال فى التأمين وحماية الكنيسة.

وهتف المحتجين هتافات ضد وزير الداخلية بسبب اهماله وتقصيره فى حماية الكنيسة والاقباط مطالبين بإقالته من منصبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي