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لجنة الحكام تدعو جمال الغندور والشناوى لاجتماع الخميس لعودة الترابط

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لجنة الحكام تدعو جمال الغندور والشناوى لاجتماع الخميس لعودة الترابط لجنة الحكام تدعو جمال الغندور والشناوى لاجتماع الخميس لعودة الترابط

>كتب محمد مراد

كشف رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن هناك اجتماعا فى الحادية عشر صباح الخميس المقبل، بمقر اتحاد الكرة تم خلاله توجيه الدعوة لجميع الحكام للتحليل والحديث عن أخطاء الفترة الماضية.

 

وتابع البلتاجى لـ"اليوم السابع" الاجتماع سيحضره عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة كما تم توجيه الدعوة لجميع أسرة التحكيم على رأسهم جمال الغندور وأحمد الشناوى وجميع الخبراء الكبار.

 

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن الهدف من هذه الدعوة هو التأكيد على عدم وجود خلافات والدليل وجود هذه القامات الكبيرة فى الاجتماع وأيضاً الحديث عن المشاكل التى تواجه الحكام وإيجاد حلول لها فى وجود كبار الأسرة التحكيمية.


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