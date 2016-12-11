بالصور| سرقة نجل الفنان أحمد السقا فى لندن وينشر صور له يعبر عن استيائه

شيماء مصطفى

الفنان أحمد السقا، الفنان المشهور المميز فى أعماله السينمائية والدرامية والذى يمتلك ملايين المحبيين والمعجبيين، أصبح للفنان شاب يشيه كثيراً وهو ياسين أحمد السقا وقد أصبح رجلاً الأن، كان الشاب ياسين أحمد السقا خارج البلاد وخاصة فى لندن، وقد تعرض ياسين للسرقة فى لندن مما شعره يالإستياء.

فدائماً يتعرض الفنانيين للسرقة فى لندن، فقام ياسين السقا بنشر صور له مع صديقه أثناء زيارته للندن، وكشف ماحدث له وقال ” كم واحد تعرض لسرقة هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به “، وقد تم سرقة أكثر من فنانة فىالخارج وأخرهم الفنانة رنا سماحة، والتي تعرضت لسرقة هاتفها المحمول اثناء تواجدها في أمريكا وذلك لتكريمها بجائزة أحسن مطربة صاعدة في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز BAMA، وقد تم سرقة الفنانة أحلام فى باريس .

وسرقة الفنانة العالمية ” كيم كاردشان ” فى باريس أيضاً حيث استولى المجرمين على بعض مجوهراتها الثمينة، وبذلك تتعدد السرقات فى الدول الأجنبية وليس فى الوطن العربى فقط، ورد الفنان أحمد السقا على مانشره أبنه ياسين على الإنستجرام، ” فداك ياحبيبي المهم أنك ترجعلي بألف سلامة وأي حاجة تتعوض” .

شبكةعيونالإخبارية

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