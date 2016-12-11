رئيس جامعة الإسكندرية: المشروعات الصغيرة تساعد على النمو الاقتصادى للدولة

الإسكندرية- أسماء على بدر

أكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، على الدور الفعال لكلية التربية النوعية والذى ينبع من تخصصاتها النوعية التى تتميز بها عن باقى كليات الجامعة، حيث تتميز بتخصصات تتيح الفرص للطلاب والخريجين إقامة مشروعات صغيرة للتغلب على مشكلات البطالة، ما يساعد على النمو الاقتصادى القوى والذى تتبناه الدولة.

وأوضح فى بيان اليوم، أن الاقتصاد فى العديد من دول العالم قد قام على الاعتماد على المشروعات الصغيرة والتى تعتبر مصدر لخلق فرص عمل جديدة وحاضنة الإبداعات والمهارات، كما أنها فرص لاستخدام المهارات البسيطة، جاء ذلك خلال زيارته للملتقى الثانى للإبداع لطلاب كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية صباح اليوم الأحد، المقام تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة فاتن مصطفى عميدة الكلية، إلى أن الكلية رحبت بتنظيم المتلقى هذا العام ضمن احتفاليات جامعة الإسكندرية باليوبيل الماسى، حيث تعتبر الملتقيات فرصة جيدة لتفعيل الأنشطة المختلفة بين الطلاب وخلق روح المنافسة بين الطلاب.

وتضمن الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات منها مسابقات فى التربية الفنية والموسيقى والكورال ومسابقات ثقافية ورياضية وحفلات سمر ترفيهية، والذى تنظمه كلية التربية النوعية بالمعسكر الدولى للشباب بأبى قير فى الفترة بين 10 إلى 14ديسمبر، بمشاركة 5 كليات، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح واللواء عادل سلامة نائب عن محافظ الإسكندرية والدكتور عبد الرحمن عطية مقرر لجنة قطاع التربية النوعية والسادة عمداء كليات التربية النوعية والسادة وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية النوعية المشاركين والسادة عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الإسكندرية بالمعسكر الدولى للشباب بأبى قير.