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ضبط 1680 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

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ضبط 1680 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة ضبط 1680 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية حملة مكثفة على الأسواق، وذلك لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار، وكذلك مواجهة تهريب السلع الغذائية.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث بالبحيرة، والمقدم ضياء فهمى وكيل مباحث التموين عن ضبط 1680 كيلو جرام من حلوى المولد النبوى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى 3 محال تجارية بناحية حوش عيسى، حيث تم ضبط والتحفظ على الكميات السابقة، وتحرير محاضر لأصحابها، وجارى العرض على النيابة للنظر والتصرف.

كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من العجين بناحية مركز بدر لحيازته مواد مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 30 صينية حلوى من العجين مجهزة للبيع زنة 4 كيلو و2 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو جرام و20 عبوة سمن زنة 2 كيلو.

وكذلك تم ضبط أحد البدالين التموينين ببندر دمنهور لتجميعه كمية 532 كيلو سكر، حيث تم تحرير المحضر رقم 19030 والعرض على النيابة والتحفظ على الكميات المضبوطة، كما أسفرت الحملة أيضًا عن ضبط أحد البدالين بمشروع "جمعيتى" لتصرفه فى 1500 زجاجة زيت تموينى و4500 كجم سكر تموينى.


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مصر 365

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