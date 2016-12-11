بعد توجيهه انتقادات للسعودية..وزير خارجية بريطانيا يؤكد: الصراحة مهمة

الرياض (رويترز)

جدد وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون تأكيد قوة العلاقات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية خلال زيارة للرياض اليوم الأحد، وقال إن الصراحة مهمة أيضا بعد أيام من تصريحات نظر إليها على نطاق واسع على أنها تنتقد المملكة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أنه يساوره قلق عميق إزاء معاناة اليمن ولكنه اعترف بأن الرياض تواجه تهديدا خطيرا من الصراع هناك. وتقود السعودية تحالفا عربيا لقتال الحوثيين فى اليمن المتحالفين مع إيران.

وقال جونسون "أنا هنا لكى أؤكد أن الصداقة قائمة بين المملكة المتحدة والسعودية وهذا أمر يتطور ويتسع." وأشار أيضا إلى أهمية الصراحة فى العلاقات مضيفا "حان الوقت الآن للحديث عن الأمور الإيجابية التى نقوم بها معا."