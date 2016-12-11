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ننشر أول صور لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية

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ننشر أول صور لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية ننشر أول صور لشهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية

>كتبت الهام مكارى - شرويت ماهر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لعدد من ضحايا التفجير الإرهابى الذى وقع صباح اليوم فى محيط الكنيسة البطرسية بالعباسية.

نشر أصحاب الضحايا صور لهم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

نشرت "رينا هانى جرجس" صورة لخادمتين بالكنيسة، وعلقت عليها: "فى أحضان القديسين ياحبايبى فخورة بيكم بجد ومش قادرة أصدق يا شهداء المسيح، فخورة أنى خدمتكم من أبتدائى وثانوى بس سبقتونا على السماء، أذكرونى قدام الرب يسوع، مارينا وفبرونيا"، ونشرت صديقة أخرى صور معلقة عليها: "الوجع كبير أوى يارب".

ونشرت "مونيكا أثناثيوس بطرس" صورة لوالدتها وعلقت عليها: "أمى ماتت وحصلتك يا بابا ماتت شهيدة.. فى أحضان القديسين يا ماما".

ووقع صباح اليوم الأحد، انفجار ضخم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أسفر عن 25 حالة وفاة و49 مصابا حتى الآن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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