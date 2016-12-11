باحثون: الحصول على الماغنسيوم يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت نهى طارق

أظهرت نتائج بحوث جديدة، أن زيادة تناول الماغنسيوم يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وقصور القلب والسكرى من النوع 2، نشرت نتائج هذا البحث بموقع Medscape.

وفحص فريق البحث نتائج 40 دراسة شملت أكثر من مليون مشارك من 1999 إلى 2015 من تسعة بلدان متعلقة بهذا الموضوع.

أجرى الباحثون الدراسة الجديدة على 7678 من حالات مرض القلب والأوعية الدموية، 6845 من حالات مرض القلب التاجى و701 حالات فشل القلب و14.775 من حالات السكتة الدماغية و26.299 من حالات داء السكرى من النوع 2 و10983 من حالات الوفاة التى توفت لأى سبب من الأسباب.

وجد الباحثون علاقة عكسية بالغة بين مستويات الماغنسيوم وخطر السكتة الدماغية فعندما يحصل الجسم على 100 مليجرام من الماغنسيوم ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7٪.

وبفحص حالات الوفاة التى توفيت لأى سبب من الأسباب وجد الباحثون أن حصول الجسم على 100 مليجرام من الماغنسيوم يقلل الوفاة بشكل عام.

دعمت مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية ومؤسسة مقاطعة تشجيانغ للعلوم الطبيعية هذا البحث.