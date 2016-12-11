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تعرف على.. «5 أطعمة» موجودة في كل منزل تسبب الوفاة

  • الصحة
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تعرف على.. «5 أطعمة» موجودة في كل منزل تسبب الوفاة تعرف على.. «5 أطعمة» موجودة في كل منزل تسبب الوفاة

إن الكثير منا يتناول أطعمة لا نعلم أنها تسبب الوفاة على المدى الطويل، وقد تكون هذه الأطعمة موجودة في منازلنا ونتناولها يومياً، ونعتبرها من الأطعمة الأساسية في المنزل، والتي لا غنى عنها ولا نعتقد أنها تحمل كل هذه الخطورة، وهذه الأطعمة هي:-

أولاً:- البطاطس، إن “البطاطس” من الأطعمة المفضلة للكبار والصغار ،ولكن لا نعلم ما هي خطورتها على الصحة، وخصوصاً البراعم الخضراء الموجودة على ثمرة البطاطس، فهي تسبب الوفاة وخصوصاً لدى الأطفال.

ثانياً:- اللوز، إن الكثير من الأمهات تحب إضافة اللوز المر، عند طهي الطعام الذي تقوم بتقديمه للأسرة، ولكن قد أثبتت الأبحاث والدراسات أنه يمثل خطورة كبيرة على الصحة، حيث أنه يمد الجسم بمركب “سيانيد الهيدروجين”، وهذا المركب الكيميائي يستخدم في صناعة المبيدات الحشرية.

ثالثا:- جوزة الطيب، تعتبر من اكثر التوابل المشهورة والتي تستخدم بكثرة، ولكن الإكثار من استخدامها يسبب، التشنجات وأيضاً تؤدي إلي اختلال في الذاكرة.

رابعاً:- أوراق الرواند، فإنها تحتوي على “حمض الأكساليك”، والذي يستخدم في تنظيف وتبيض وإزالة الصدأ، وترميم الخشب القديم، فهو يعتبر مركب سام يؤدي إلى الوفاة.

خامساً:- التونة:- إن “التونة” المعلبة تمثل خطورة كبيرة على الصحة، حيث أنها تمتص “الزئبق” الموجود في العلبة، والذي يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، التي تضر المخ والأعصاب وأيضاً الكلى.

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