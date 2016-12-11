سقوط مسجل خطر بحوزته 53 تذكرة هروين بالعاشر من رمضان

كتبت - منال العيسوى

تمكن ضباط مركز شرطة ثان العاشر من رمضان برئاسة الرائد إسلام عواد، اليوم الأحد من القبض على مسجل خطر سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمخدرات وبحوزته 53 تذكرة هيروين، وتحرر المحضر رقم ٨٧٩٤ لسنة ٢٠١٦ جنايات مركز شرطة ثان العاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة ثان العاشر من القبض على "أحمد . ع . خ" ٢٢ سنة، عاطل، مقيم بجنوب سيناء، وبحوزته ٥٣ تذكرة من الهروين المخدر تزن حوالى ٧٠ جراما، وذلك أثناء ترويجها بدائرة المركز .