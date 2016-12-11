المتحدث العسكرى: حادث الكنيسة البطرسية "عمل جبان" لن يزيدنا إلا تماسكا

كتب زكى القاضى

أكد العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تدين بأشد العبارات، العملية الإرهابية الخسيسة التى استهدفت الكنيسة البطرسية صباح اليوم الأحد.

ونعى العميد محمد سمير، الشهداء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، مؤكدا أن هذا العمل إرهابى جبان، وتلك الأعمال لن تزيد المصريين، إلا تماسكاً وترابطاً لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف.

كان حادث إرهابى قد وقع صباح اليوم بالكنيسة البطرسية بالعباسية، أسفر عن سقوط ما يقرب من 25 شهيدا، و49 مصابا، فيما تنتشر قوات الأمن لمتابعة الحادث، وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد ثلاث أيام على أرواح الضحايا.