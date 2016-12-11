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السيسى يعزي البابا.. و"تواضروس" يؤكد على تماسك ووحدة الشعب المصرى

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السيسى يعزي البابا.. و"تواضروس" يؤكد على تماسك ووحدة الشعب المصرى السيسى يعزي البابا.. و"تواضروس" يؤكد على تماسك ووحدة الشعب المصرى

>كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة القبطية، حيث أعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لشهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الطاهرة نتيجة العمل الإرهابى الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية بالقاهرة صباح اليوم.

 

وأكد  الرئيس السيسى، عزم شعباً وحكومة على الاستمرار في التصدي للإرهاب حتى اجتثاث جذوره تماماً من تراب مصر المقدس، مؤكداص ثقته المطلقة في قدرة الشعب المصري بمسلميه وأقباطه على التكاتف صفاً واحداً وعلى تحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب، باعتبارها معركة المصريين جميعاً.

من جانبه، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني من جانبه على تماسك ووحدة الشعب المصري، وقدرته على الصمود أمام هذه الشدائد، وتنفيذ القصاص العادل من مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية الأليمة


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مصر 365

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