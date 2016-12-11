محمد زيدان بداية كروية مضيئة بملاعب أوروبا ونهاية باهتة بالايجبشن ليج

أسماء عمر

يعتبر زيدان أحد المواهب الكروية التى سطع اسمها بقوة فى الدوريات الأوروبية وتحديدا فى البوندزليجا قبل أن ينتقل إلى بورسيا دورتموند ويتألق معه، ولكن تعرض اللاعب لإصابة بالرباط الصليبى وبعد التعافى منها انتقل إلى الوصل الإماراتى وابتعد عن الملاعب 3 سنوات قبل أن يعود للدورى المصرى من بوابة الإنتاج الحربى.

ولد زيزو فى 11 ديسمبر عام 1981م فى محافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة وتزوج "زيدان" من فتاه دنماركية تدعى "شتينا" عام 2006م ولكنهما انفصلا لفترة.

عشق زيدان كرة القدم منذ صغره وكان حلمه الدائم هو الاحتراف بالأندية الأوروبية، حتى بدأ مشواره الكروى وهو فى الثامنة من عمره كناشئ فى النادى المصرى ببورسعيد، وعندما بلغ السادسة عشر انتقل إلى الفريق الأول بالنادى ولكنه تركه بعد أن أقنعه أحد أقاربه بالانتقال إلى الإسماعيلية والانضمام إلى فريق الدراويش، وبالفعل كاد يذهب “زيدان” للإسماعيلى إلا أن قبلها بأيام انضم لصفوف نادى “الجمارك” بمساعدة “حسن مصطفى” مدرب ناشئين النادى فى ذلك الوقت.

أصر والد “زيدان” على احتراف ابنه فى الخارج لذلك قام بإنهاء جميع الأوراق الخاصة بانتقال زيدان مع والدته إلى الدنمارك، وهناك انضم إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000

لمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية على الفرعون المصرى وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز كماً رهيباً من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفاً فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.

لفت النجاح الكبير الذى حققه اللاعب المصرى فى الدنمارك الأنظار إليه وبدأت المفاوضات مع نادى “بريمين” الألمانى لينضم إلى صفوفهم لمده أربع مواسم، ولكنه سرعان ما انتقل إلى نادى “ماينز” الألمانى على سبيل الإعارة الذى يعد بمثابة ميلاد جديد لزيدان حيث اختير من جانب صحيفة “بيلد” الألمانية كثالث أفضل لاعب فى الدورى الألمانى موسم 2006/2007 لإحرازه 13 هدفاً فى 15 مباراة.

عاد محمد زيدان مرة أخرى عقب انتهاء الإعارة إلى نادى “بريمين” الذى لم يقدر مهاراته وأجلسه طويلاً على دكه البدلاء، ليوقع بعد ذلك على عقد جديد مع الفريق الأزرق “هامبورج” الألمانى الذى كرر نفس الشيء بإجلاسه على دكه البدلاء، ليترك زيدان هامبورج وينتقل لنادى “بروسيا دورتموند” الألمانى فى صفقة تبادلية مع المهاجم الكرواتى “ملدان بيترديتش”.

وانتقل زيدان إلى بنى ياس الإماراتى ولكن تجربته لم تكلل بالنجاح بسبب مشاكله مع إدارة النادى، قبل أن ينضم لصفوف الإنتاج الحربى ولكن تجربته لم تكن ناجحة لينهى بسببها مسيرته فى الملاعب ويعلن اعتزاله الكرة.

مع المنتخب

على الصعيد الدولى، لم يشترك زيدان مع المنتخب المصرى فى أى بطولة قارية رسمية حتى عام 2008م حيث ساهم فى فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية عامى 2008 و2010، كما شارك فى كأس العالم للقارات وتصفيات كأس العالم 2010.

هدف محمد زيدان مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2008 في شباك الكاميرون والذي اشتهر باحتفال زيدان بخلع حذائه

هدف محمد زيدان في بايرن ميونخ

هدف محمد زيدان في ريال مدريد

هدف منتخب الفراعنة بأقدام محمد زيدان في شباك المنتخب الإنجليزي

هدف محمد زيدان في منتخب البرازيل كأس العالم للقارات