ستانلى يعود لتشكيلة الزمالك الأساسية أمام بتروجت

كتب أحمد توفيق

ينوى الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة محمد حلمى، إعادة النيجيرى ستانلى لاعب الفريق للتشكيل الأساسى خلال مباراته القادمة أمام بتروجت المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ستانلى شارك أمام أسوان كبديل

وكان ستانلى شارك فى لقاء الزمالك الأخير أمام أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى والذى انتهى بالتعادل السلبى حيث لعب المهاجم النيجيرى كبديل خلال أحداث الشوط الثانى بعدما فضل الجهاز الفنى عدم تواجده بالتشكيل الأساسى نظرا لتعرضه للإصابة قبلها بكدمة قوية فى العضلة الأمامية مما جعله أحد الأوراق على دكه البدلاء.

ستانلى يعوض غياب أيمن حفنى

وتأتى عودة ستانلى لتشكيلة الزمالك الأساسية أمام بتروجت فى الوقت الذى ظهرت فيه شكوك حول إمكانية مشاركة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق أمام النادى البترولى بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد بعد مشاركته فى لقاء أسوان الأخير ضمن التشكيلة الأساسية.

ستانلى أبرز نجوم الزمالك

ويعد ستانلى أحد العناصر الأساسية فى تشكيلة الزمالك خلال الفترة الماضية، كما أنه أبرز الأسلحة الهجومية التى يعتمد عليها الأجهزة الفنية للأبيض فى ظل امتلاكه قدراته فنية وبدنية هائلة مما جعله أحد نجوم الفريق رغم انضمامه مطلع الموسم الجارى على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادى وادى دجلة.