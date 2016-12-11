عضو مجلس الأهلي عن حادث البطرسية: "عزيمة" المصريين ستهزم الإرهاب الأسود

كتب فتحى الشافعى

أدان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلى العمل الإرهابى الذى شهدته القاهرة صباح اليوم، الأحد، خلال تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، مؤكداً أن مصر لن تنكسر أمام "موجة" الإرهاب التى تحاول كسر عزيمة المصريين.

وأكد عضو مجلس الأهلى أن العمليات الإرهابية لم تعد تُفرّق بين مواطن وآخر وبات هدفها الجميع من أجل "شل" الدولة المصرية التى تخطو خطوات واثقة وواضحة نحو الأمام بفضل تلاحم المصريين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وتضافر جميع مؤسسات الدولة.

وتابع عبد الوهاب لـ"اليوم السابع": كلنا فداء للوطن..نحن مستعدون لأن نكون دروعا بشرية لحماية الوطن ومنشآته، وشدد محمد عبد الوهاب على أن هذه المحاولات لن تنجح.. فالمصريون "إيد واحدة" ضد هؤلاء الخونة والقتلة وسيواصلون العمل من أجل القضاء على الإرهاب الأسود الذى لا يُفرّق بين مسلم ومسيحى.

وطالب عضو مجلس الأهلى الدولة بالاستمرار فى الجهود من أجل وأد جذور الإرهاب كما فعلت مصر فى سنوات مضت بفضل تكاتف الجميع، موضحاً أن "عزيمة" المصريين أقوى من هؤلاء الخونة.