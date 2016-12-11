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ضبط صاحب مصنع بحوزته 900 كيلو حلوى غير صالحة للاستخدام بطنطا

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ضبط صاحب مصنع بحوزته 900 كيلو حلوى غير صالحة للاستخدام بطنطا ضبط صاحب مصنع بحوزته 900 كيلو حلوى غير صالحة للاستخدام بطنطا

>الغربية -إسلام الخياط

تمكنت مباحث بمديرية أمن الغربية من ضبط كميات كبيرة من الحلوى بحوزة تاجر داخل مصنع بالسنطة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين يفيد من ضبط "م م ح" 42 عاما تاجر مقيم مركز السنطة وبحوزته 12 كرتونة حلوى جافة زنة الواحدة 12 كيلو جرام معدة للتعبئة، و1 برميل عسل جلوكوز 50 كيلو جرام معدة للتعبئة، وضبط "ع ا ا" 29 عاما مقيم ثان طنطا وبحوزته 200 كيلو حلوى جافة، و"م ع" 42 عاما تاجر مقيم أول طنطا وبحوزته 250 كيلو حلوى مشبك غير صالحة للاستهلاك و"م ا م " 61 عاما مقيم أول طنطا بحوزته 250 كيلو حلوى مشبك غير صالحة للاستهلاك.

 

تم التحفظ على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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مصر 365

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