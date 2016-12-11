مدير أمن القليوبية يكرم ملازم أول لحصوله على بطولة العالم برفع الأثقال

القليوبية - خالد حجازى

كرم اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية الملازم أول مصطفى هشام العراقى من قوة مديرية أمن القليوبية، بعد حصوله على بطولة العالم فى رياضة رفع الأثقال.

وأكد اللواء مجدى عبد العال، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية حريص على تشجيع أبنائه فى وزارة الداخلية المتفوقين فى جميع المجالات الرياضية، وتكريمهم وتقديم كل يد العون لهم، وحضر التكريم اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، واللواء عصام الغزالى مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن القليوبية ولفيف من قيادات المديرية.