الأهلي يعلّق على عرض الوحدة السعودى لضم صالح جمعة

كتب فتحى الشافعى

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن العرض المقدم من نادى الوحدة السعودى للحصول على خدمات صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق بالنادى هو مجرد عرض شفوى من وكيله ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الحفيظ فى تصريح للموقع الرسمى للأهلى إن إدارة الأهلى فى انتظار فاكس رسمى بهذا العرض لإرسال الرد الرسمى نظرا للعلاقات الطيبة بين الناديين.

وعن موافقة حسام البدري، المدير الفنى للفريق، عن العرض المقدم فى حالة استلام فاكس رسمى من الوحدة السعودى، قال مدير الكرة بالأهلى إن البدرى، رفض البت فى أى عروض تخص اللاعبين قبل انتهاء الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز بمباراة الزمالك المحدد لها 29 ديسمبر الجارى.

يذكر أن المدرب المصرى عادل عبد الرحمن تولّى مؤخراً تدريب فريق الوحدة السعودى بعد رحله من تدريب فريق الباطن السعودى أيضاً.