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القس مكارى يونان يتحدى الإرهاب: "هانزيد محبة لإخواتنا المسلمين"

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القس مكارى يونان يتحدى الإرهاب: "هانزيد محبة لإخواتنا المسلمين" القس مكارى يونان يتحدى الإرهاب: "هانزيد محبة لإخواتنا المسلمين"

>كتب سمير حسنى

علق القس مكارى يونان، على حادث انفجار الكنيسة البطرسية، المتاخمة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية قائلا: اللى عمل كده ناس مأجورة، لكن المسلمين حبايبنا واخواتنا وهانزيد محبة ليهم، الكل يفهم كده".

وحول مدى نجاح الإرهابيين فى إحداث فتنة طائفية وتفتيت عضد الأمة، قال فى تصريحات للتليفزيون المصرى من موقع انفجار الكنيسة، لا يمكن أن ينجح بل بالعكس، كل مرة هايحصل فيها أحداث هانزيد محبة لاخواتنا المسلمين هانزيد محبتنا لوطنا ، وهانحافظ أكثر على الوحدة الوطنية وعارفين المؤامرات الخارجية والأولاد المأجورين دول ليسوا مسلمين".


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