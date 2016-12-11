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ضبط بقال تموينى لاستيلائه على سلع مدعمة وحجبها عن المواطنين بالقليوبية

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ضبط بقال تموينى لاستيلائه على سلع مدعمة وحجبها عن المواطنين بالقليوبية ضبط بقال تموينى لاستيلائه على سلع مدعمة وحجبها عن المواطنين بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المسئول عن محل بقال تموينى بالقناطر الخيرية، لقيامه بالاستيلاء على السلع المعدمة وحجبها عن المواطنين لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت المعلومات السرية قد وردت للعميد محمد عبد الهادى رئيس مباحث بقيام "سمير ع" المسئول عن محل بقال تموينى بشلقان مركز القناطر، بتجميع كميات من السلع التموينية "سكر وزيت مدعم من قبل الدولة" والمخصص للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين.. بغرض احتكاروتجميع تلك السلعة وحجبها عن جمهور المستهلكين، وعدم صرفها وبيعها لتجارالسوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلا الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

 

أخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية وعليه قامت مأمورية أستهدفت المحل، حيث تم ضبط 51 كرتونة زيت كهرمان بإجمالى وزن 600 ,516 كجم خاصة بوزارة التموين، و 23 رابطة سكر بإجمالى وزن 460 كجم سكر خاص بوزارة التموين، وتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع القناطر.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط رمضان ص صاحب مخبز أفرنجى بالقناطر، وذلك لقيامه بتجميع واستخدام كميات من السلع التموينية "سكر وزيت المدعم من قبل الدولة" والمخصص للبقالين التموينيين، والتى تصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين.. حيث تم ضبط الآتى: 169 كجم سكر و6 زجاجات زيت كهرمان خاصة بوزارة التموين، وتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع القناطر.


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مصر 365

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