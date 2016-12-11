ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالغربية

الغربية – إسلام الخياط

تمكنت مباحث المرور بالغربية من ضبط 5 من قائدى السيارات بتهمة تعاطى المواد المخدرة خلال حملة أمنية شنتها وزراة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية على الطرق السريعة لفحص السائقين وضبط متعاطى المخدرات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء طارق أبو الدهب مدير مباحث المرور، يفيد بتمكن ضباط مباحث المرور من خلال فحص قائدى السيارات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من ضبط 5 حالات إيجابية وفقا لنتيجة الكواشف الاستدلالية.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.