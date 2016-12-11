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أجهزة مخابرات دول معينة هي المسئولة عن تفجير الكاتدرائية اليوم – التفاصيل !

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أجهزة مخابرات دول معينة هي المسئولة عن تفجير الكاتدرائية اليوم – التفاصيل ! أجهزة مخابرات دول معينة هي المسئولة عن تفجير الكاتدرائية اليوم – التفاصيل !

لم يمر أكثر من يوم على تفجير القاهرة الذي راح ضحيته 6 أشخاص من رجال الشرطة ، حتى استيقظ المواطنون اليوم على خبر مأساوي ، كارثة جديدة تضرب الشارع المصري ، نكسة موجعة لأمن الشارع وأمانة ، الاقتصاد و السياحة التي تشهد بالأساس أسوء أيامها ، فقد تم تفجير عبوة ناسفة تزن أكثر من 6 كيلوا جرام داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بحي العباسية بالقاهرة، وأكدت التحقيقات الأولية وبيان وزارة الصحة أن عدد الوفيات حتى هذه اللحظة وصل إلي 25 وفاة ، في حين وصل عدد الإصابات في الحالات الخطرة إلي أكثر من 354 حالة معظمهم من النساء والأطفال .

اللحظات الأولى لانفجار الكاتدرائية اليوم

أكدت التحقيقات أن العبوة تم تفجيرها عن بعد ، فقد تم وضع هذه العبوة شديدة الانفجار داخل العرفة المخصصة للسيدات داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بحيث يتم أستهداف أكبر عدد ممكن ، وتم بعدها تفجير العبوة عن بعض كما كشفت التحقيقات المبدئية في الواقعة ، ويتم في الوقت الحالي تمشيط المنطقة بشكل كامل ، وذكرت بعض المصادر أن عدد كبير من المسؤولين ذهبوا إلي مكان الحادث لمباشرة أجراءات التحقيق بشكل مباشر ، وقد تم تداول مقطع يوثق اللحظات الأولى لانفجار الكاتدرائية

اللحظات الأولى لانفجار الكاتدرائية اليوم ومقتل 20 شخص


أجهزة مخابرات دول معينة هي المسئولة عن تفجير الكاتدرائية

في مداخلة تليفونية للخبير الأمني والاستراتيجي بوزارة الداخلية اللواء أشرف أمين ، بأحد البرامج التلفزيونية أكد أن التفجير هذه المرة يأخذ أبعاد جديدة ويعتبر نقلة نوعية في الطريقة المستخدمة في التفجيرات ، حيث اكد إنها المرة الأولى التي يتم فيها زرع المواد المتفجرة بهذه الطريقة وتفجيرها عن بعد باستخدام أجهزة متطورة ، وأكد أن هناك بعض الدول المعينة تعبث فى هذه الفترة بالتحديد ، وما حدث اليوم يؤكد أن تفجير الكاتدرائية اليوم تم بواسطة أجهزة مخبرات دول معينة تحمل العداء لمصر ، واكد أن طريقة التفجير هذه المرة مختلفة عن التفجيرات السابقة .

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