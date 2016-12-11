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بعد اتهامه للمملكة بإشعال الحروب.. وزير الخارجية البريطانى يصل السعودية

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بعد اتهامه للمملكة بإشعال الحروب.. وزير الخارجية البريطانى يصل السعودية بعد اتهامه للمملكة بإشعال الحروب.. وزير الخارجية البريطانى يصل السعودية

>الرياض (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون إلى المملكة العربية صباح اليوم الأحد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان فى استقباله بمطار الملك خالد الدولى، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من المسؤولين.

وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون بدأ جولة فى منطقة الشرق الأوسط وسط ضجة أثارتها تصريحاته الأسبوع الماضى والتى اتهم فيها السعودية وإيران بإشعال حروبا بالوكالة فى المنطقة.


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