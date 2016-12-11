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ظهير أيسر الأهلى السابق يدخل حسابات الزمالك

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ظهير أيسر الأهلى السابق يدخل حسابات الزمالك ظهير أيسر الأهلى السابق يدخل حسابات الزمالك

>كتب أحمد توفيق

دخل محمد حمدى ظهير أيسر المصرى الحالى وناشئ النادى الأهلى سابقا، حسابات مسئولى نادى الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق البورسعيدى بنهاية الموسم الحالى، وأحقيته فى التوقيع لأى فريق خلال شهر يناير المقبل.

 

 

ويقدم محمد حمدى أداء متميزا مع المصرى خلال الموسم الحالى بعد رحيله عن الأهلى بنهاية الموسم الماضى بالمجان، مما جعله مطمعا للعديد من الأندية بالدورى الممتاز وأصبح الزمالك أبرز الأندية الراغبة فى التعاقد معه بخلاف رغبة النادى البورسعيدى فى تجديد عقده فى الفترة الحالية.


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