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الثلاثاء.. "صحة الاسكندرية" تطلق حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية

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الثلاثاء.. "صحة الاسكندرية" تطلق حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية الثلاثاء.. "صحة الاسكندرية" تطلق حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية

> الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بالمحافظة، الثلاثاء المقبل، الموافق 13 ديسمبر، ولمدة 10 أيام، وذلك فى إطار حملات وزارة الصحة للحد من انتشار الأمراض المتواطنة فى .

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى بيان اليوم الأحد، إن الحملة تستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس بجميع المدارس الحكومية والخاصة، حيث سيتم اعطاءهم أقراص من عقار المبندازول عن طريق الفم، وهو عقار آمن وفعال فى خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين المصابين، والتي تصيب التلاميذ بالنزلات المعوية وسوء التغذية وأمراض التقزم.

 

وأكد حجازى، أن اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم الدعم الكامل للفريق الصحى المكلف بتنفيذ الحملة.


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