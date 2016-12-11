حبس محامى وصاحب مضرب أرز بالدقهلية حاولا تهريب 75 طن أرز خارج البلاد

الدقهلية - شريف الديب

قرر رئيس نيابة شربين بالدقهلية، تحت اشراف المستشار إيهاب أبو عيطة المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس محامى حر وصاحب مضرب أرز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم بتجميع 75 طن أرز أبيض لتهريبه خارج البلاد بطرق غير شرعية عن طريق الموانئ، وقد أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن النيابة تقدمت بالاستئناف على الحكم بإخلاء السبيل وتم حبسهم.

يذكر أنه وردت معلومات للعميد باهى زقزوق مدير إدارة مباحث التموين، تفيد قيام كل من، ياسر ال م إب، وشهرته ياسر بحر 49 سنة محامى حر ومقيم قرية "نجير" دائرة مركز دكرنس وله محل إقامة آخر شارع "خليفة المأمون" مصر الجديدة - القاهرة، وشقيقه محسن، تاجر غلال ومقيم بذات القرية، "وربيع ال م" 39 سنة صاحب مضرب أرز كائن بقرية "أبوجلال" دائرة مركز شربين ومقيم بذات القرية، بتجميع كميات من أرز الشعير وتخزينها بمضرب الأخير وإعدادها للبييع "أرز أبيض"، لتعبئتها داخل شكائر زنة الواحدة 25 كجم، وتهريبها خارج البلاد داخل حاويات بطرق غير شرعية عبر الموانئ المصرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين، تم ضبط المتهمين الأول والثالث داخل المضرب المشار إليه وبرفقتهما المدعو "كمال ال أ م" 60 سنة مقاول عمال ومقيم شارع "المدارس القديمة" دائرة قسم أول المنتزه - الإسكندرية، وذلك حال قيامهم بتحميل كمية من الأرز وزنت "50 طنا" معبأة داخل شكائر مدون عليها تعبئة شركة "سما مصر" إنتاج ديسمبر 2016، داخل حاويتين على السيارة رقم (ق ف ر 4362 نقل ق ط س 1286 مقطورة) قيادة "حازم ب م" 32 سنة سائق ومقيم منطقة "منشية النور" بنها - القليوبية.

كما تم ضبط كمية من الأرز الأبيض وزنت "25 طنا" معبأة داخل شكائر بذات المواصفات داخل المضرب، وبمواجهة المضبوطين أقروا بمضمون التحريات، تم التحفظ على المضبوطات والسيارة على ذمة تصرفات النيابة، تم إخطار (نقابة المحامين، وإدارة الأمن الوطنى) بالدقهلية، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 20446 /2016 جنح مركز شربين.

الكونتنر المحمل بالأرز

الأرز المحمل داخل الكونتنر

أرقام الكونتنر المحمل بالأرز

الأرز داخل الكونتنر استعدادا لتهريبه

قفل الكونتنر بعد التحميل