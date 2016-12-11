سقوط ربة منزل بحوزتها 2000 قرص مخدر بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث المخدرات، من إلقاء القبض على ربة منزل لاتهامها بالاتجار فى المواد المخدرة.

تلقى الواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على "جيهان .ر"، 42 سنة مقيمة قسم المنيا، لقيامها بالاتجار بالعقاقير والمواد المخدرة، متخذة من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها 2000 قرص مخدر مختلف الأنواع، ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.