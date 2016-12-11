القبض على شخصين بحوزتهما مخدر الحشيش بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تمكنت القوة الأمنية المكلفة بتأمين مخارج منطقة الرويسات بشرم الشيخ، من ضبط شخصين بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش بلغ وزنها 500 جرام.

كان اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارين من الملازم أول محمد المنسى المكلف بتأمين مخارج المنطقة، الأول يفيد قيام شخص يدعى (ش . ش . أ) مدير مطاعم بأحد فنادق شرم الشيخ بالخروج من منطقة الرويسات مستقلًا سيارته وبحوزته 400 جرام من مخدر الحشيش، وبحوزة المتهم الثانى الذى يدعى (م . م . أ) كهربائى 4 قطع حشيش كبيرة الحجم تزن حوالى 100 جرام.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد فاروق القرن مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بضبط المتهمين، وأثناء خروج المتهم الأول تم تفتيش سيارته وعثر بحوزته على المخدرات المبلغ عنها، والمتهم الثانى عثر بحوزته على المخدرات ومبلغ 2060 جنيها وبعض العملات الأجنبية.

تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.