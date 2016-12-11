انتحار سورى شنقا داخل شقته بسبب البطالة بأكتوبر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

انتحر مواطن سورى الجنسية بشنق نفسه داخل شقته بأكتوبر بسبب البطالة التى يعانى منها، وفشله فى العثور على فرصة عمل.

تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد بانتحار مواطن يدعى "ا.غ " 26 سنة سورى الجنسية داخل شقته.

وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر يعمل كهربائى، وبسؤال شقيقه أفاد أنه انتحر بشنق نفسه بغرفته نتيجة معاناته من ضائقة مالية وفشله فى العثور على فرصة عمل، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.