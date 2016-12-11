اشتعال نيران بأتوبيس تابع لشركة مصر - إيران للغزل بمنيا القمح

الشرقية - فتحية الديب

اندلع حريق بأتوبيس خاص بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بمصنع منيا القمح بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، يفيد وصول بلاغا من "عبد الفتاح محفوظ على" 58 سنة مدير قسم السيارات بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بمصنع منيا القمح، بنشوب حريق بإحدى الأتوبيسات داخل جراج الشركة.

وتبين من التحريات نشوب الحريق بالأتوبيس رقم 511 خاص السويس، وتم إخماد الحريق بمعرفة عمال الشركة، ولم يسفر الحريق عن وجود ثمة إصابات بشرية، وتبين تواجد "7 " أتوبيسات أخرى داخل جراج الشركة، ولم تتهم الشركة أحدا بالتسبب فى الحريق، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11451 إداري المركز لسنة 2016 ، جارى العرض على النيابة العامة.