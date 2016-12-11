وصول 1593 رأس عجول حية لميناء أبو طر طور لتوزيعها على محافظات الدلتا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء أبو طرطور يستعد اليوم لاستقبال السفينة النورس وعلى متنها 1593 رأس عجول حية بوزن 2580 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها على محافظات شمال القاهرة .

وتقوم لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى بسفاجا بفحص الشحنة ظاهريا قبل نقلها لحجر بيطرى الغردقة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية .

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على كل الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بالإفراج عن الشحنة .

وأضاف ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ان ميناء بور توفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 200 سيارة قادمة من جدة .

وأوضح المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة الحرية وعلى متنها 76 شاحنة والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 102 شاحنة و92 راكبا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 435 راكبا و31 شاحنة و8 سيارات، والسفينة الحرية وعلى متنها 42 شاحنة، والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب .

وأشار ملاك يوسف إلى أن ميناء نويبع شهد اليوم استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 311 راكبا و2 باص جيت و29 سيارة منها 28 سيارة تصدير، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 650 راكبا و1 تريلا والعبارة سينا وعلى متنها 63 راكبا و15 برادا و6 تريلات، فيما غادرت العبارة آيلة وعلى متنها 91 راكبا و5 تريلات و6 سيارة و85 طرد سمك والسفينة بريدج وعلى متنها 13 برادا و8 تريلات .