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شروط التعيين فى الوظائف الحكومية وفقاً لنص قانون الخدمة المدنية

  • مصر
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حددت المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروط يجب توافرها فيمن يشغل أى وظيفة حكومية، وكذلك حددت المادة رقم 12 الجهة المنوط بها التعيين فى الوظائف الحكومية، وقد اشترط القانون توافر ثمانية شروط للقبول بالوظائف الحكومية.

وقد حدد قانون الخدمة المدنية أن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة على بوابة المصرية ويتضمن الاعلان كل البيانات التى تتعلق بالوظيفة بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على أن تكون الوظائف المعلن عنها شاغرة وممولة، وأن تعقد لجنة اختبار وتكون الأولوية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يكون الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب، ثم الدرجة الأعلى، والأعلى مؤهلاً ثم الأقدم فى التخرج، ثم الأكبر سناً.

وقد اشترط القانون فى المادة رقم 13 بأن تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف لذوى الإعاقة.

وقد حددت المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية شروط شغل الوظائف الحكومية وهى :-

1- أن يكون مصرى الجنسية أو جنسية أحد الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية.

2- أن يكون حسن السير والسلوك والسمة.

3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه فى أى عقوبة جنائية أو مقيدة للحريات، أو مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.

4- أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبى نهائياً، مالم لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5- أن يكون لائق صحياً لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

6- أن يكون مستوفى شروط شغل الوظيفة.

7- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

8- ألا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 18 عام ميلادى.

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