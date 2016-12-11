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عاجل بالصور : انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ووقوع إصابات

  • مصر
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منذ لحظات .. أكد شهود عيان علي وقوع انفجار كبير في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الإنفجار أصاب سكان المنطقة بالهلع وأسفر عن سقوط اصابات، كما أكد مصدر أمني علي سماع قوات الشرطة لدوي الإنفجار بمنطقة الكاتدرائية، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلي محيط المكان لتمشيطه وفرض كردون أمني .

ولم يتبين بعد سبب الإنفجار، تمكنت كاميرا ” اليوم السابع ” من رصد مجموعة من الصور التي توضح تجمع المواطنين أمام الكاتدرائية المرقسية لمعرفة سبب الإنفجار ومساعدة المصابين ونقلهم إلي أقرب مستشفي .

كما كشفت بعض الصور عن تواجد آثار دماء علي الأرض ما يؤكد علي وقوع خسائر بشرية علي الأقل إصابات بين مجموعة من الأفراد، قوات الأمن تتعامل حاليا مع الحادث لتنظيم اندفاع المواطنين وتمشيط المنطقة للتأكد من عدم تجدد الغنفجار بإلإضافة إلي البحث المكثف عن سبب الإنفجار وهل هو بفعل فاعل أم نتيجة خطأ ما، لم تتضح الصور النهائية حتي الآن وسنوافكم بكل ما هو جديد حول تطور الأحداث .

صور انفجار الكاتدرائية ابمرقسية بالعباسية

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