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نواب البرلمان العربى يبدأون اجتماعهم بتوزيع حلاوة المولد

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نواب البرلمان العربى يبدأون اجتماعهم بتوزيع حلاوة المولد نواب البرلمان العربى يبدأون اجتماعهم بتوزيع حلاوة المولد

>كتب مصطفى عنبر

 بدأ نواب بالبرلمان العربى اجتماعهم بتوزيع "حلاوة المولد" قبل بدء الجلسة العامة الثانية للبرلمان من دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى، والتى تعقد الآن بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

 

ويأتى توزيع الحلوى، بمناسبة مولد سيد الخلق النبى محمد صلى الله عليه وسلم، الذى تحل ذكراه اليوم،الأحد.

 

وبدأ منذ قليل الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، برئاسة الدكتور مشعل السلمى، الذى تم انتخابه أمس رئيسا للبرلمان العربى خلفا للرئيس السابق أحمد الجروان.

 

 


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