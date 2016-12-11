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تموين الإسكندرية تضبط 8 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية تضبط 8 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط 8 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، القبض على مسئول ثلاجة تبريد بحيازته 8 أطنان كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام كل من، "م. م"- 24 سنة، المدير المسئول عن ثلاجة تبريد "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال حيازة السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

تم استهداف الثلاجة وضبط المذكور و"8" أطنان كبدة مستوردة مجمدة مجهولة المصدر بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة.

 

كما تم ضبط "م. ا"- 55 سنة صاحب محل - بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة "السولار والبنزين" وإعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى دون مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة، وتم استهداف المحل وضبط "1500 لتر سولار و400 لتر بنزين" داخل عبوات معدة للبيع، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.


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