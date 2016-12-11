"سكاى نيوز": "داعش" تراجع الى مدخل "تدمر" جراء غارات جوية مكثفة

دمشق أ ش أ

أعلنت مصادر محلية فى مدينة "تدمر" الأثرية السورية، تراجع تنظيم "داعش" إلى مدخل مدينة تدمر، من الناحية الشمالية بمنطقة البساتين.

وقالت المصادر لقناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم (الأحد) إن التنظيم أخلى مواقعه داخل المدينة بعد ساعات من دخولها إثر غارات جوية مكثفة استهدفت مقاتليه بالمنطقة.

من جانبه، أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان إلى أن مقاتلى "داعش" شنوا هجمات من 6 جبهات مختلفة على "تدمر" وتم تدمير 8 حواجز للقوات الحكومية التى لا تنشر تعزيزات كبيرة فى المنطقة، يأتى ذلك فيما نفى مصدر عسكرى سورى دخول عناصر التنظيم لمدينة تدمر، مؤكدا سيطرة الجيش السورى على المدينة.