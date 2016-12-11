جولة مباحثات بين السودان وجنوب السودان بالخرطوم لمناقشة القضايا الثنائية

تبدأ الخرطوم جولة من المباحثات بين السودان وجنوب السودان، تستغرق يومين، بالعاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جديربالذكر أن وزارة الخارجية السودانية تستضيف اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المنافذ الحدودية السودانية المصرية المشتركة، وذلك يومى 14و15 ديسمبر الجارى.

وقالت السفارة السودانية فى القاهرة عبر بيان صحفى، أن السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية سيترأس الجانب السودانى والدكتور فتحى عبد العظيم وكيل وزارة التعاون الدولى سيترأس الجانب المصرى.

وستبحث الاجتماعات عددًا من القضايا الخاصة بتطوير أساليب تشغيل معبرى "اشكيت / قسطل" و"أرقين"، فضلًا عن السعى للتوصل إلى حلول بشأن معوقات تشغيل المعبرين.