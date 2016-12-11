اليوم.. وزير السياحة ونظيره الجزائرى يعقدان ورشة عمل لبحث التعاون المشترك

كتبت ميرفت رشاد

يشارك يحيى راشد وزير السياحة، فى فعاليات ورشة العمل المقرر انعقادها اليوم الأحد، بحضور نظيره الجزائرى عبد الوهاب نورى، وعدد من ممثلى شركات السياحة المصرية والجزائرية لبحث آليات التعاون والترويج المشترك بين البلدين.

وعقد يحيى راشد وزير السياحة، اجتماعا مع نظيره الجزائرى عبد الوهاب نورى لبحث دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة فى المجال السياحى، وذلك بحضور سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

تناول الاجتماع عدة محاور من بينها بحث فرص زيادة الحركة السياحية بين مصر والجزائر، وبحث آليات عمل برامج سياحية مشتركة بين البلدين، كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل منح التأشيرات للسائحين الجزائريين.

يذكر أن وزير السياحة الجزائرى، وصل أمس إلى مطار القاهرة فى زيارة تستمر من 9 إلى 12 ديسمبر الجارى.